Derfor kommer det ALDRIG til at ske

Goldie Hawn og Kurt Russell regnes for at være blandt Hollywoods lykkeligste par, og de har været sammen i over 40 år. Men de vil ikke giftes. Nu forklarer Goldie Hawn hvorfor

Nogle gange er lykken bare ikke et ægteskab, men derfor kan man jo godt holde sammen for evigt.

Det er skuespiller-stjerneparret Goldie Hawn og Kurt Russell et glimrende eksempel på.

De har været et par i over 40 år, men den efterhånden 77-årige Hawn og den et år yngre Russell er aldrig blevet gift.

Det spørger værten Chris Wallace til i et stort interview på CNN, som du kan se et brudstykke af her.

Han lægger ud med at spørge skuespillerinden, hvorfor hun og gemalen aldrig er blevet gift - et spørgsmål, filmfans verden over angiveligt har stillet sig selv i årtier.

- Hvorfor skulle vi blive gift - er det ikke et bedre spørgsmål? replicerer Goldie Hawn kækt.

- Altså, det kan du have ret i. Men hvorfor er I ikke gift?

- Fordi vi HAR været gift (med andre, red.). Og når det ikke holder eller fungerer, så udvikler det sig til at være en stor ting. Nogen skal altid eje noget (bodeling, red.), og det bliver altid beskidt, siger Goldie Hawn og fortsætter:

- Nogen bør kigge på det og stille sig selv spørgsmålet: Hvor mange skilsmisser er egentlig sjove? Hvor mange skilsmisser koster ikke penge? Hvor mange skilsmisser får dig til at hade den anden person mere, end du gjorde i forvejen? Og hvor mange skilsmisser har såret børn?

Sådan så det unge, nyslåede par ud i 1983, kort efter at de mødtes første gang. De har holdt sammen lige siden - en sjældenhed i Hollywood. Foto: Ralph Dominguez/Ritzau Scanpix

Vil være uafhængig

Værten Chris Wallace påpeger, at parret har været sammen i over 40 år, og at de derfor næppe kommer til at blive skilt, hvis de blev smedet sammen, men det vil Goldie Hawn dog ikke rigtig godtage.

- Jeg kan lide idéen om, at jeg vågner hver morgen og tager en beslutning om, hvorvidt jeg vil være der. Forhold er ikke altid nemme - der er altid forhindringer, man skal igennem, og der er ting, vi tror på, og ting, vi ikke tror på. Ting, vi ikke er enige om.

- Jeg tror, at det at forblive uafhængig med en uafhængig tankegang er vigtigt. Så man kan holde fast i sig selv og have den følelse, lyder det.

Kurt Russell og Goldie Hawn næter at blive gift. Hawn mener, at ægteskab medfører flere dårlige ting end gode. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Gift to gange

Goldie Hawn har tidligere været gift med Gus Trikonis mellem 1969 og 1976 og Bill Hudson mellem 1976 og 1983. Hun har fået skuespillerinden Kate Hudson og sønnen Oliver Hudson sammen med Bill.

Russell var gift i fire år med Season Hubley, men de blev skilt i 1983 - samme år som han blev kærester med Goldie Hawn.

Hawn og Russell har ingen fælles børn.