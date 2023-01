Derfor skete ulykken

Jeremy Renner har overstået to operationer er nu indlagt på intensiv, efter at han var involveret i en ulykke med sin sneplov 1. januar.

Ifølge en udtalelse fra familien pådrog den 51-årige Marvel-stjerne sig 'stumpe brysttraumer' og 'ortopædkirurgiske skader' under ulykken, der skete tæt på hans hjem på Mount Rose Highway - 25 minutters kørsel fra Reno i Nevada.

Ifølge byens borgmester forlod Jeremy Renner sin sneplov på en sneklædt bjergskråning for at hjælpe nogle personer i en strandet bil, hvorefter han blev ramt af sit eget køretøj.

- Han hjalp nogle personer, der var strandet i sneen. Han hjælper altid andre, siger borgmester Hillary Schieve til Reno Gazette Journal.

Borgmesteren, som er gode venner med Renner, fortæller ligeledes, at Renner er meget aktiv i lokalsamfundet, hvor han gerne hjælper til.

- Han ringer altid og siger 'hej, borgmester, hvad har du brug for?

Jeremy Renner er indlagt på intensiv i Reno efter en alvorlig ulykke 1. januar. Foto: Ritzau Scanpix

Hillary Schieve siger, at Renner har doneret penge til adskillige lokale velgørende organisationer. Han har bare ikke behov for tale højt om det.

- En sjælden gang fortæller han, hvad han har gjort, eller når han donerer legetøj, men det meste af det, han har gjort, vil du aldrig få at vide, siger Hillary Schieve.

Renner er to gange blevet nomineret til en Oscar. Den ene var for sin hovedrolle i den eksplosive film 'The Hurt Locker' om en bomberydder i Bagdad. Den anden nominering fik han for sin birolle i 'The Town' i 2011.

Herhjemme er han snart aktuel i anden sæson af 'Mayor of Kingstown', der kan streames på SkyShowtime senere i januar.