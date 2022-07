Derfor slog rapper sig selv til blods

Blodet fossede ned ad Machine Gun Kelly, der for nyligt slog sig til blods med et champagneglas. Nu forklarer han hvorfor

Kender du det, når du lige får lyst til at smadre et champagneglas i ansigtet på dig selv?

Nej, den lyst er Machine Gun Kelly nok lidt alene med at have, men ikke destro mindre så opstod den under et besøg på en restaurant i New York, hvor den amerikanske rapper, der har det borgerlige navn Colson Baker, slog sig selv til blods.

Den noget bizarre opførsel, som stjernen flittigt postede billeder af på sin profil på Instagram har han nu forsøgt at forklare i et interview i 'Late night with Seth Myers'.

- Du ved, når du ringer på et champagneglas med en gaffel for at få folks opmærksomhed? Nå, jeg havde ikke en gaffel, så jeg gjorde det på mit hoved, lød det fra hitmageren.

- Ikke en fuck, mand!

Den aften for cirka en uge siden, hvor 'Wild Boy'-stjernen slog sig selv til blods, gik det ikke stille for sig.

- Jeg giver ikke en fuck, mand! Jeg er skideligeglad, råbte han ifølge det amerikanske medie Page six aggressivt i en mikrofon, mens han slyngede champagneglasset i ansigtet på sig selv, der resulterede i, at øjenbrynet flækkede.

Et øjenvidne fortalte til Page Six, at stjernen blev forsøgt forsynet med bandager fra sit hold, da han begyndte at bløde, men at rapperen afviste at bruge disse.

I stedet fortsatte han med at underholde med hittet 'My ex's best friend', som han impulsivt havde valgt at kaste sig ud i,