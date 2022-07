Derfor stillede hun besynderligt spørgsmål

Mange sætter en ære i at kende deres partner godt.

Men måske Megan Fox tager prisen for, hvor indgående et kendskab man gerne vil have i sin kæreste.

Forleden havde hendes forlovede, rapperen Machine Gun Kelly, premiere på sin dokumentar 'Life in Pink', og på den røde løber satte Megan Fox altså ord på, hvor meget hun gerne vil vide om ham, dengang hun mødte ham.

- Jeg spurgte, om han var blevet ammet af sin mor som baby, lyder det fra skuespilleren på den røde løber, da hun taler med E! News.

Hun synes selv, det er et 'rigtig godt spørgsmål':

- Det har nemlig meget med din psykologi og dit temperament at gøre. Så jeg spørger om den slags ting.

Megan fox og Machine Gun Kelly har været sammen i to år. Hun har tre børn fra et tidligere forhold med 'Beverly Hills'-skuespilleren Brian Austin Green, som hun var sammen med i 14 år. Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix

Hun forklarer, at det er vigtigt for hende, at alle spørgsmål fører samtalen over på et dybt niveau med det samme i stedet for at snakke om yndlingsfilm og farver.

På den måde kan hun lære så meget om modparten som overhovedet muligt, som hun forklarer:

- Hvis du kender mig, og jeg kender dig, så er det umuligt for mig ikke at vide næsten alt om dig.

Megan Fox og Machine Gun Kelly blev forlovede i januar, hvor de i et opslag på Instagram skrev, at de fejrede forlovelsen ved blandt andet at drikke hinandens blod.

- Jeg læser tarotkort, og jeg går meget op i astrologi, og jeg laver alle de her metafysiske øvelser og meditation. Så laver jeg ritualer ved nymåner og fuldmåner og sådanne ting. Så når vi drikker hinandens blod, er det i forbindelse med en overgang, og det er meget kontrolleret. Det er sådan 'Lad os bløde et par dråber blod og drikke hinandens', forklarede Fox dengang.