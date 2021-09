Derfor trak han stikket

Den amerikanske skuespiller tog en pause fra alt for at 'omforme' sig selv, efter hans pludselige gennembrud i Hollywood i sine tidlige 20'ere

Jonah Hill blev berømt over natten, efter han medvirkede i filmen 'Superbad' for sin rolle som Seth i 2007.

Derfra gik det stærkt for den dengang 23-årige skuespiller, hvis eneste mål var at få mere succes, siger han ifølge Independent.

- Jeg havde bare denne virkelig sjældne oplevelse. Den ene dag var livet på én måde, og den anden var livet på en helt anden måde. Jeg var et barn. Jeg havde nok for meget magt af en ung person at være og for meget autonomi og ikke nok livserfaring, fortæller den nu 37-årige skuespiller og tilføjer:

- Jeg droppede college, og jeg plejede ikke at forstå, hvorfor folk ville gå på college. Fordi hvis du er ambitiøs, hvorfor skulle du så bruge fire år på ingenting?

Et par år efter kunne han dog godt se meningen i, at hans venner tog på universitetet, mens han jagtede sin drøm.

Den amerikanske skuespiller indså nemlig, at de i løbet af de fire år ikke kun erhvervede en uddannelse, men også dannede sig en personlighed undervejs.

- Jeg var virkelig avanceret professionelt, men haltede virkelig bagud personligt, indrømmer Jonah Hill.

Ingen tid til pause

Jonah Hill forklarer, at han ikke havde tid til at se indad i sine 20'ere, fordi det kun handlede om at få mere succes for ham.

Derfor valgte han at trække stikket helt og træde ned fra den store Hollywood scene, da han fyldte 30 år.

I stedet koncentrerede Jonah Hill sig om at skrive ungdomsfilmen 'Mid90s', der udgør hans debut som instruktør og manuskriptforfatter.

- Jeg var havde det til sidst sådan, at jeg kunne blive ved med at gøre det, jeg gør, i ti år mere, og jeg kommer ikke til at udvikle mig som person, fortæller Jonah Hill om baggrunden for skuespillerens årelange tilbagetrækning.