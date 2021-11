Designer død 41 år gammel

Den kun 41-årige designer hos Louis Vuitton er gået bort.

Det bekræfter familien i et opslag på det sociale medie Instagram.

'Vi er knuste over dødsfaldet af vores elskede Virgil Abloh. En dedikeret far, mand, søn, bror og ven. Han efterlader sig sin kone Shannon og sine børn', lyder det indledningsvist i opslaget.

Ifølge familien har designeren i to år kæmpet mod en aggressiv kræft.

Han har været gennem flere behandlinger, mens han samtidig har passet sit job som designer hos det eksklusive mærke.

'Gennem sit arbejde, etik og nysgerrighed har optimismen aldrig fejlet. Virgil var drevet af sin dedikation til sit håndværk og missionen om at åbne døre for andre. Han sagde ofte: 'Alt, hvad jeg gør, gør jeg, for mit 17-årige jeg'. Han troede virkelig på at inspirere fremtidige generationer', lyder det i opslaget.

Familien til designeren beder om fred i den svære tid.