Designer Issey Miyake er død. Den japanske modemand blev 84 år gammel.

Det oplyser nyhedsbureauet AFP og nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Reuters er Miyake død af kræft i leveren.

Det japanske nyhedsbureau Kyodo oplyser ifølge Reuters, at designeren døde 5. august.

Issey Miyake blev født i Hiroshima, men flyttede efter at have afsluttet sin uddannelse i Japan til Paris, hvor han gjorde karriere inden for haute couture.

I 1970 rejste han tilbage til hjemlandet, hvor han i Tokyo stiftede Miyake Design Studios. Hans brand Issey Miyake er foruden modetøj kendt for at producere parfume, især duften L'eau d'Issey.

