Det bliver værre og værre: Sagsøgt i fængslet

Ghislaine Maxwell har ifølge amerikansk medie ubetalte advokatsalærer for over seks mio. danske kroner, og derfor er den fængslede eks-jetsetter, hendes bror og hendes mand blevet sagsøgt af hendes egne forsvarsadvokater

Fængslede Ghislaine Maxell, der i juni i år fik en dom på 20 år for sexhandel og medvirken til bl.a. ekskæresten Jeffrey Epsteins sexovergreb på unge piger, har nu fået endnu flere problemer at tænke på.

Hun er således blevet sagsøgt af sine egne advokater, der gennem syv år har hjulpet hende i både straffesager og civile retssager.

Det skriver mediet Bloomberg, der har fået indblik i søgsmålet.

Advokaterne, der - altså forgæves - bl.a. hjalp Maxwell med at forsvare sig mod de alvorlige anklager, hun altså endte med at blive dømt for, påstår således, at Maxwell skylder dem omkring 878.000 dollars i ubetalte advokatsalærer.

Det svarer til omtrent 6,5 mio. danske kroner.

Læs mere her: Her er billedet som ledte FBI på vildspor

Broder og mand medsagsøgt

Søgsmålet er ifølge Bloomberg anlagt i Colorado af det Denver-baserede advokatfirma Haddon Morgan and Foreman, og to medsagsøgte ud over Ghislaine Maxwell skulle ifølge mediet være hendes bror, Kevin Maxwell, og hendes mand, Scott Borgerson.

Sidstnævnte giftede sig med den britiske jetsetter i 2015.

Ifølge advokatfirmaet har Ghislaine Maxwell tidligere meddelt sine advokater, at hendes bror, når nu hun ikke længere selv var ude i friheden, ville sørge for at betale deres salærer, men de har altså angiveligt endnu ikke set en krone.

Ghislaine Maxwell og ekskæresten, nu afdøde Jeffrey Epstein, som hun er dømt for at orkestrere forfærdelige overgreb sammen med. Overgreb, hun også selv ifølge dommen har deltaget i. Foto: Ritzau Scanpix

Har rigeligt råd

Haddon Morgan and Foreman blev første gang benyttet af Ghislaine Maxwell i 2015 i en civil retssag, der involverede Virginia Giuffre, som siden blev en af de mest omtalte kvinder i hele 'Epstein-gate'.

Giuffre har blandt andet fortalt, at hun blev seksuelt misbrugt af britiske prins Andrew i Ghislaine Maxwells hjem i London og af Epstein selv på dennes private ø.

Giuffre sagsøgte dengang Maxwell for æreskrænkelse, efter at Maxwell havde været ude offentligt og sige, at Giuffre aldrig nogensinde var blevet seksuelt misbrugt.

Den fængslede kvinde skulle ellers ifølge Bloomberg rigeligt have råd til at betale de penge, hun skylder advokaterne. Under retssagen, der altså endte med en dom i juni, fortalte en bankmand fra JPMorgen Chase & Co. i vidneskranken, at Maxwell over en årrække siden 1999 havde fået overført mindst 30 mio. dollars til sin konto.

Anklageren nævnte i samme forbindelse, at Maxwell på daværende tidspunkt havde mindst 20 mio. dollars stående på nogle bankkonti, ligesom Maxwell selv fortalte i retten, at hun havde sat mindst 8 mio. dollars til side til advokatregninger.

Det er altså nogle af disse penge, advokaterne nu går rettens vej for at få fat i.

Bloomberg har kontaktet fire af de involverede advokater i søgsmålet, men ingen har ifølge mediet ønsket at uddybe.

Ghislaine Maxwell afsoner lige nu sine 20 år i spjældet i et føderalt fængsel i Tallahassee, Florida.

