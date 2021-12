Det er slut: Afbryder forlovelse

Efter fem år sammen har parret, der er kendt fra realityserien 'Vanderpump rules', valgt at gå fra hinanden.

Det skriver både James Kennedy og Raquel Leviss på det sociale medie Instagram.

'Efter de fem skønne år, vi har haft sammen, har vi besluttet, at vi har meget forskellige mål, og vi har besluttet os for at afslutte vores forlovelse'.

Parret skriver, at de stadig holder af hinanden, men at det altså ikke går længere.

'Vi elsker stadig hinanden rigtig meget, men vi er ikke forelskede i hinanden. Vi vil det bedste for hinanden, så I må gerne huske at holde en god tone', lyder det i opslaget.

Parret blev forlovet tilbage i maj, hvor James Kennedy friede ved et festival-tema.

I realityserien har man kunnet følge med i deres forhold, der bestemt har haft op- og nedture.

James Kennedy har offentligt kæmpet med et alkoholproblem. Han har tidligere nævnt, at grunden til hans succes med at holde sig fra alkohol skyldes Raquel Leviss og at deres forhold har hjulpet ham.

Om man ser afslutningen på forholdet i serien, vides endnu ikke.



