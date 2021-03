Hitserien 'Younger', der kan ses på blandt andet TV 2 Play, nærmer sig sin afslutning.

De sidste optagelser er i kassen, og den syvende og sidste sæson ventes at ramme streamingtjenesten Paramount+ i løbet af 2021.

En af seriens store stjerner er 33-årige Hilary Duff, og i et interview med Brooke Baldwin i Ellen DeGeneres' show satte hun ord på de følelser, der gik igennem hende, da de sidste optagelser var i kassen.

- Ærligt, det føles tungt. Virkelig, virkelig tungt. Alle menneskerne omkring showet var som en familie, og vi har alle været igennem så meget - som at lave børn, ægteskaber, skilsmisser, fortalte Hilary Duff og tilføjede:

- Vores karakterer i serien er vokset, og det samme er vores fælles familie.

Det er slut med 'Younger'. Her ses nogle af de bærende karakterer i serien. Foto: Ritzau Scanpix

Hilary Duff, der selv blev skilt i 2016 og siden gift på ny i 2019, er dog sikker på, at castet vil holde kontakten, selvom serien nu snart er fortid.

- Jeg ved, at jeg kommer til at se dem igen, men det er mærkeligt. I syv år af mit liv baserede jeg alle mine andre jobs ud fra de fire måneder, jeg var i New York med resten af holdet. Ærligt, det var meget følelsesladet, det var sådan; jeg ved ikke, hvornår jeg kommer til at se dem igen, sagde hun.

'Younger' handler om en 40-årig kvinde - spillet af Sutton Foster - der ikke kan få et job grundet sin alder. Hun lyver sig derfor yngre og genlever sine vilde 20'ere.