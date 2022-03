Det kommer ikke til at ske

Skuespilleren Whoopi Goldberg tror ikke, at Will Smith vil få taget sin Oscar, efter han slog Chris Rock under Oscar-showet

Skuespiller og komiker Whoopi Goldberg forudser, at de ansvarlige for Oscar-uddelingen ikke vil trække Will Smiths pris tilbage.

- Jeg tror, det var en masse forskellige ting, som havde hobet sig op, siger Whoopi Goldberg til Variety omkring episoden, hvor Will Smith slog Chris Rock under Oscar-showet.

Whoopi Goldberg er en amerikansk skuespiller, komiker, sangerinde, aktivist og mediepersonlighed. Hun har tidligere selv vundet en Oscar for bedste kvindelige birolle. Foto: Ritzau Scanpix.

Whoopi Goldberg pointerer, at Will Smith og hans kone, Jada Pinkett Smith, har været omdrejningspunktet for mange jokes igennem de sidste par år. Eksempelvis deres åbne ægteskab og i dette tilfælde Jada Pinkett Smiths hårsygdom.

- Jeg tror, han overreagerede. Jeg tror, han havde et af de øjeblikke, hvor han bare fik nok. Jeg forstår samtidigt godt, at det ikke er alle, der reagerer, som man burde, når man er under pres. Og her blev det bare for meget, siger Whoopi Goldberg om Will Smiths upassende opførsel.

Flere ønsker hans Oscar frataget

Selvom flere har tilkendegivet, at de gerne så Will Smiths Oscar-statuette frataget, deler Whoopi Goldberg ikke det samme synspunkt.

Hun er også sikker på, at det ikke bliver tilfældet.

- Vi kommer ikke til at tage den Oscar fra ham. Jeg er sikker på, at der vil være konsekvenser, men jeg tror ikke, det kommer til at føre til en fratagelse af hans Oscar. Specielt også fordi Chris Rock ikke ønsker at lægge sag an, siger Whoopi Goldberg.

