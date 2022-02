Det koster han

Den berømte svindler Shimon Hayut fra Netflix dokumentaren 'The Tinder Swindler' skulle angiveligt kræve 132.000 kroner for at gæste klubber, da han hæver at være en 'kendt' personlighed

For nyligt skrev Ekstra Bladet om, hvordan den omtalte Tinder-svindler, Shimon Hayut, var begyndt at tjene penge på appen Cameo, hvor brugere kan betale for video-hilsner fra forskellige kendisser.

Det er dog ikke den eneste måde, den famøse svindler formår at tjene penge på, efter hans millionsvindel på diverse datingsider er gået i vasken.

Ifølge TMZ har den voldsomt store omtale nemlig medført, at flere natklubber vil betale Shimon Hayut op til 132.000 kroner for blot at møde op, poppe champagne og feste.

Den store omtale omkring svindleren har dermed ikke kun haft negative udfald for ham på trods af, at det har været negativ omtale.

Udover en stor portion penge forlanger Shimon Hayut også privat jet, femstjernet hotel, bil til rådighed og to fuldtids sikkerhedsvagter, skriver mediet.

Han forsøger derved at opretholde den luksuriøse livsstil, som han snød sig til i første omgang.

Og det virker da heller ikke som om, at den økonomiske svindler er løbet helt tør for penge, da TMZ også kan fortælle, at Shimon Hayut for nyligt blev spottet på shopping efter luksusbilmærket ferrari.