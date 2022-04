- Det skal stoppe!

Den legendariske amerikanske komiker Bill Maher blander sig nu i Oscar-fadæsen, hvor Will Smith langede en syngende lussing afsted med adresse på komikeren Chris Rocks kind, efter han havde lavet en joke som Smiths hustru.

For komikken er under angreb, og det er nødt til at stoppe, mener Bill Maher, der frygter, at vi allerede er havnet som en flok skræmte stimefisk, der jagter den næste årsag til at føle sig krænket. Det sker under overskriften 'At forklare jokes til idioter'.

- Som en service forklarer jeg jokes for de humoristisk udfordrede. Ikke at jeg har nogen særlig i tankerne, siger han i programmet 'Real Time', hvorefter et billede af Will Smith dukker op.

- Jeg ved, vi alle er trætte af at tale om lussingen, men jeg beklager. Der er én ting mere, jeg er nødt til at sige. Komikere har i noget tid været under angreb, og jeg er nødt til at støtte min stamme. Denne krig mod jokes er nødt til at stoppe, siger den 66-årige komiker.

Latterlig reaktion

Han understreger, at Chris Rock udførte sit job, og pointerer, hvor latterlig han synes, reaktionen var.

- Han sagde til Jada Smith, at man ikke kan vente på 'G.I. Jane 2' med reference til en film fra de sene 90'ere med Demi Moore. Det var det. Det var joken, at du minder mig om en anden smuk, korthåret filmstjerne. Det handlede ikke mere om alopecia, end en joke om en kylling, der krydser vejen, handler om fugleinfluenza.

- Det var ikke en fornærmelse. Selvom fornærmende jokes også er en genre i komikken, siger Bill Maher.

Han mener, at Will Smith, Jada Pinkett Smith og alle andre kendte mennesker er nødt til at være mere overbærende.

- Det handler om at være overbærende. Især når du er en rig kendis. Lad de almindelige mennesker grine ad dig i bare ét ildelugtende minut. Og vigtigt nok, Chris' joke blev modtaget som værende sjov. Som bevis kan man se både publikum OG Will Smith grine.

Will Smith (th.) stak Oscar-værten Chris Rock en lussing, da Rock fortalte en vittighed om Smiths kone, Jada Pinkett Smith, ved Oscar-showet 27. marts. Det koster Smith ti års udelukkelse. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Gik Ike på Chris

Noget, der dog ændrer sig, da han ser sin hustrus reaktion.

- Indtil det øjeblik griner Will, for han har endnu ikke opdaget, at hans oprindelige og oprigtige reaktion var forkert, og at han skulle 'indordne sig' og mene noget andet.

- Denne krig mod komikken er nødt til at stoppe. Will Smith blev ikke smidt ud, da han gik 'Ike Turner' på Chris. Men Kevin Hart blev bandlyst fra rollen som vært på grund af en joke? Hvem er de mennesker, der siger, at cancel-kulturen ikke er en ting? Komikere er blevet fyret og taget af plakaten for at benytte deres ytringsfrihed. Og antallet er mange, forklarer Bill Maher.

Ifølge den garvede komiker er vi på vej i en retning, der gør verden til en trist affære.

- Folk, der ikke kan tage en joke, er ikke gamle damer i bibelbæltet. Det er studerende på elite-universiteterne, hvor komikken kommer for at dø. I gamle dage tog unge mennesker på universitetet for at miste deres mødom. Nu tager de afsted for at miste deres humoristiske sans, tordner han og fortsætter sin svada.

- Komikere bliver bedt om at fjerne materiale, der kan virke stødende. Det efterlader en verden, hvor flere og flere emner ikke må berøres, og du ikke må lave jokes om andet end flymad og Starbucks, der staver dit navn forkert. I dag er vi nået til et punkt, hvor de syv ord, du ikke må sige på tv, er: 'Jada, kan ikke vente på G.I. Jane 2'.

Hans indspark sluttes af med et billede med teksten 'Ytringsfrihed 1789-2022'.

- Til alle jer, der konstant kræver en undskyldning for jokes. Måske er det jer, der bør undskylde til os andre. Undskylde for alle de fede jokes og fremragende tanker, vi aldrig fik at høre. Det er de usynlige ar skabt af cancel-kulturen.

Will Smith blev fredag udelukket fra Oscar-akademiets arrangementer i ti år. Det kan du læse mere om her.