Det smukkeste ansigt i verden

Den 19-årige model Yael Shelbia fra Israel er for nylig blevet kåret som 'verdens smukkeste ansigt' på TC Candlers årlige liste over de 100 smukkeste ansigter i år 2020.

Yael Shelbia er blandt andet kendt som model for Kim Kardashians 'KKW Beaty' og Kylie Jenners hudpleje-kollektion. Hun har også været model i reklamen for mobiltelefonen Finney sammen med den legendariske fodboldspiller Lionel Messi.

Det skriver flere medier - heriblandt The Sun og Maxim.

TC Candler har også lagt samtlige 100 af 'årets mest smukke ansigter' ud på deres Instagram-konto. Yael Shelbia har også i går på sin Instagram-profil lagt forsiden af magasinet SP ud. Magasinet fejrer nemlig hendes flotte placering:

Yael Shelbia, der netop nu har 1,2 millioner følgere på Instagram, fortæller til The Sun, at hendes følgerskare blev øget med 200.000 følgere efter kåringen som nummer et på listen over 'The 100 Most Beautiful Faces 2020'.

Overfor The Sun bekræfter Yael Shelbia også, at hun dater den 36-årige amerikanske rigmand Brandon Korff, der er er barnebarn til den amerikanske forretningsmand og mangemillionær Sumner Redstone, der døde sidste år. Brandon Korffs mor er mediemogulen Shari Redstone, der er forkvinde for ViacomCBS samt præsident for National Amusement.

- Han er meget glad for mig, og vi har været sammen i et år, fortæller Yael, der netop nu kører et langdistance-forhold til sin kæreste, fordi hun på grund af coronakrisen har været forhindret i at rejse til USA.

Ifølge det israelske medie Times of Israel besøgte Brandon Korff i juni måned sin kæreste i Israel. Men han blev hurtigt udvist fra Israel, fordi han i forbindelse med besøget overtrådte Israels karantæne-regler i forbindelse med besøg fra udlandet under corona-krisen.