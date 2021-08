Skuespillerinden Thandiwe Newton er skuffet over, at hendes karakter i 'Star Wars' blev dræbt

Den britiske skuespillerinde Thandiwe Newton er blevet skrevet ud af 'Star Wars'. Det er hun langt fra tilfreds med.

- Man dræber ikke den første sorte kvinde, der har en rigtig rolle. Altså, laver I sjov med mig?, siger Thandiwe Newton i et stort interview med Inverse.

I interviewet forklarer hun, at hun synes, det var en stor fejl at lade Val dø.

- Jeg var meget skuffet, da min karakter blev dræbt, og faktisk så stod det ikke i manuskriptet. Det skete under optagelserne, siger Thandiwe Newton.

Ifølge hende selv, blev rollen skrevet ud, for at gøre det lettere for scenograferne.

I 2018 skrev Thandiwe Newton historie, da hun som den første mørke kvinde nogensinde, fik en større rolle i en 'Star Wars'-film.

Hun spillede Val i 'Star Wars'-filmen 'Solo: A Star Wars Story'.

Fik ændret navnet

Den verdenskendte skuespiller har gennem hele sin karriere været kendt som Thandie Newton. Men der var tale om en fejl i den første film, hun medvirkede i, hvor navnet blev stavet 'Thandie'.

I det britiske Vogue fortæller hun i et interview om, at det er vigtigt for hende, at branchen og fans bruger hendes rigtige navn, som er Thandiwe Newton.

- Det er mit navn. Det har altid været mit navn, og jeg tager det tilbage, der er mit, fortæller hun i interviewet.

Derfor fik hun ændret kreditering i rulleteksterne på alle de film, hun har medvirket i.