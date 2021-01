- Det var lidelsen værd

Der er en helt speciel grund til, at han takkede ja til at være med i action-filmen

Der er op- og nedture i de flestes karrierer. Sådan er det også, selvom man er en af verdens hotteste skuespillere.

Ben Affleck fik en drengedrøm opfyldt, da han fik tilbudt rollen som Bruce Wayne, eller som mange kender hans alter ego Batman. Men da anmelderne gik til tasterne, var det ikke så rosenrødt.

Filmene fik en knap så varm velkomst af anmelderne, og ligeledes var publikum generelt heller ikke synderligt begejstrede.

Derfor sagde han ja

Men nu fortæller den 48-årige verdensstjerne, hvorfor han i første omgang takkede ja til at være med i filmene, og 'hvorfor 'Justice League' var lidelsen værd'.

Han spillede Batman i hele tre film. Det tæller: Batman v Superman, Suicide Squad og Justice League. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg var med i Batman, fordi jeg gerne ville gøre det for mine børn. Jeg ville gerne lave noget, min søn ville være vild med. Altså, mine børn har jo ikke set 'Argo' (Oscar-nomineret thriller, som Affleck har instrueret, red.), fortæller Ben Affleck til mediet Variety.

Hvad man dog ikke gør for sine børn. Der må være nogle goder ved at have superstjerne-forældre - Ben Affleck nøjedes ikke med at at spille Batman i filmen. Han bragte action-helten til live.

Dukkede op i dragten

- Jeg havde dragten på til min søns fødselsdagsfest. Det var hele lidelsen værd under 'Justice League', forklarer han.

Den Oscar-vindende skuespiller overraskede fans, da han tilbage i 2016 meddelte, at han indtog rollen som Batman i filmen 'Batman v Superman: Dawn of Justice' fra 2016, men han var ikke helt ved godt mod.

- Jeg begyndte at drikke lidt for meget i tiden omkring 'Justice League', og det er en svær ting at erkende og bearbejde, fortæller han ærligt til mediet. Drikkeriet er siden kommet under kontrol.