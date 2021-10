- Det var usmageligt

Kim Kardashian er blevet rost for sin debut i 'Saturday Night Live'. Men én bestemt joke er faldet ikke i god jord hos alle

Kim Kardashian debuterede i sidste uge som vært på det populære amerikanske tv-program 'Saturday Night Live'.

Og på trods af at mange nok blev overraskede, da det blev offentliggjort, at den verdenskendte realitystjerne skulle agere vært på det satiriske program, så har hun efterfølgende fået masser af ros for sin debut.

Hun formåede nemlig at tage dybt pis på sig selv med en god portion selvironi.

Det er dog ikke alle, der er lige imponeret over realitystjernens værtsrolle.

Usmageligt

Søsteren til Nicole Brown Simpson, Tanya Brown, taler nemlig ud, efter Kim Kardashian kom med en kontroversiel joke om den berygtede O.J. Simpson, der i 1995 stod tiltalt for drabet på sin ekskone, Nicole, og hendes nye kæreste.

Det skriver People.

'Hvis hun og hendes familie elskede Nicole så højt, som de påstår, så var den joke ganske usmagelig,' lyder det fra Brown i en pressemeddelelse til People.

'Vores tab, Browns og Goldmans, burde ikke blive portrætteret som komik. Familie eller ej. Tab, tragedier, mord og kriminalitet burde ikke portrætteres som komik. Alle har et valg'.

Nicole Brown Simpson og Ron Goldman blev i 1994 på koldblodig vis slået ihjel med utallige knivstik.

Dobbeltmordet er aldrig blevet opklaret, men på trods af, at O.J. Simpson i sin tid blev frikendt, mener mange den dag i dag, at han står bag.