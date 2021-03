- Det vil altid være hårdt

Det skabte ramaskrig verden over, da det blev annonceret, at det verdenskendte kendispar Kim Kardashian og Kanye West har besluttet at gå hvert til sit.

Indtil videre har det været småt med pip fra Kardashian/Jenner-familien, men nu tager familiens overhoved Kris Jenner bladet for munden.

Det sker i det australske radioprogram 'The Kyle and Jackie O Show', skriver blandt andre Daily Mail.

Her bliver Kris Jenner spurgt, hvordan Kim Kardashian og Kanye West har det.

- Tja, jeg tror altid, det vil være en hård tid. Der er mange børn - og Kim og Kanye, lyder svaret, inden hun fortsætter:

- Det gode ved vores familie er, at vi er der for hinanden og støtter hinanden. Det eneste jeg ønsker er, at de to er lykkelige. Det er det, du ønsker som mor.

Nyheden ramte verdens medier i februar i år.

Kris Jenner med døtrene Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian og Kim Kardashian. Foto: Ritzau Scanpix

Familien er blevet verdensberømt via realityprogrammet 'Keeping Up With The Kardashians', hvor man har fulgt familien igennem gode og svære stunder. Mor Jenner afviser da heller ikke, at man vil kunne følge dramaet omkring skilsmissen i næste sæson, der samtidig bliver den sidste.

- Det kommer man måske til. Jeg ved ikke, hvad de har besluttet omkring afslutningen, da vi ikke har set den første episode endnu.

- Jeg er sikker på, at de er ved at finpudse det, men jeg tror, det er en privat sag - Kim ønskede at håndtere det med sin egen familie i sit eget tempo, så når hun er klar til det, er jeg sikker på, at hun vil sige, hvad der skal siges, siger Kris Jenner.

Kim Kardashian og Kanye West begyndte at date i 2012, de blev forlovet i 2013 og blev gift i 2014. De har fire børn.