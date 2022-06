Dette fortryder han stadig

I mange år har det været lettere at slå igennem i Hollywood, hvis du skjulte din etniske oprindelse bag et mere engelsk-klingende navn.

En af dem, der valgte den vej, er 81-årige Martin Sheen med de spanske rødder, og den dag i dag nager det ham stadig, at han ikke holdt fast sit oprindelige navn.

- Det er en af de ting, jeg fortryder, siger Martin Sheen i et interview med Closer Weekly.

Han har dog aldrig ændret sit navn officielt.

- Der står stadig Ramon Estévez på min fødselsattest. Det står på min vielsesattest, mit pas, kørekort. Nogle gange bliver du overtalt, når du ikke har nok indsigt eller endda nok mod til at kæmpe for det, du tror på, og det betaler du for senere, siger Martin Sheen.

Stoppede søn

Til gengæld glæder det ham, at han hans ældste søn, Emilio Estévez, holdt fast i sine rødder.

- Den eneste indflydelse, jeg havde på Emilio, var, at han beholdt sit navn. Da han startede (i filmbranchen, red.), rådede hans agent ham til at ændre sit navn til Sheen, men han ville ikke gøre det. Og jeg takker Gud for, at han ikke gjorde det, siger Ramon Estévez - bedre kendt som Martin Sheen.

Af i alt fire børn er det kun sønnen Carlos Irwin Estévez, som også bruger 'Sheen' som efternavn. Som fornavn valgte han 'Charlie'.

Charlie og Martin Sheen i 1984. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge Entertainment Weekly er Anthony Quinn, Steven Bauer, Rita Hayworth og Raquel Welch andre eksempler på skuespillere, som valgte et mere anglificeret navn.

