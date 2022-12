Diane McBain er død.

Det fortæller hendes nære ven og forfatterpartner Michael Gree Michaud, til The Hollywood Reporter.

Hun var 81 år, da hun onsdag morgen døde efter længere tids kræftsygdom, oplyser han til mediet.

Stalkede Elvis

Diane McBain brød igennem i 60'erne, hvor hun blandt andet havde en af de bærende roller i tv-serien 'Surfside 6', ligesom hun i 1966 spillede over for Elvis Presley i filmen 'Spinout', hvor tre kvinder forsøger at blive gift med ham.

En af dem er McBains rolle, Diana St. Clair, der skriver kvindebøger om mænd og i filmen skal skrive om Elvis' karakter, Mike.

Siden har hun haft en række mindre roller i film og tv-serier som 'Sabrina, skolens heks' og 'Lille doktor på prærien', mens hun også har medvirket i 20 episoder af 'Horton-sagaen' og 11 episoder af 'General Hospital'.

Diane McBain spillede sammen med Elvis Presley i 1966. Foto: LMPC/Getty Images

Ifølge IMDB var hendes seneste rolle i 2001, hvor hun spillede Lovey Carmichael i tv-serien 'Strong Medicine'.

I 2014 udgav hun selvbiografien 'Famous Enough, a Hollywood Memoir', som hun skrev med Michael Gree Michaud, ligesom hun skrev bøgerne 'The Laughing Bear' og 'The Color of Hope' i henholdsvis 2020 og 2021.

- Hun levede et godt liv og tog enhver oplevelse, hun fik mulighed for. Hun var meget sød, betænksom, loyal og generøs, og hun havde en fantastisk humor, lyder det ifølge The Hollywood Reporter fra Michael Gree Michaud, der så sent som for en måned siden signerede bøger med Diane McBain.

Diane McBain efterlader sig en søn, Evan.