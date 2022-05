Dick anholdt - igen

Andy Dick blev onsdag anholdt for ikke første gang. Denne gang er den 56-årige komiker mistænkt for at have begået seksuelt overgreb på en yngre mand.

Det var den unge mand selv, der alarmerede politiet i Orange County i Californien onsdag morgen. Politiet fandt Andy Dick i en autocamper i O'Neill Regional Park og lagde ham i håndjern.

Anholdelsen blev fanget på en video, der er blevet lagt på Youtube.

Scott Steinle fra sherif-afdelingen i Orange County siger til KTLA, at anholdelsen fandt sted efter en efterforskning på stedet. Mediet oplyser også, at det formodede offer blev kørt til hospitalet for at blive undersøgt, skriver People.

Andy Dick fotograferet under The Love International Film Festival i Los Angeles i 2016. Foto: Ritzau Scanpix

Det er langt fra først gang, at den fallerede stjerne er i nærkontakt med ordensmagten.

Senest var i november 2021, hvor han blev anholdt for angiveligt at overfalde sin kæreste med en flaske.

Og i juni sidste år blev han anholdt, da han angiveligt overfaldt en anden person med 'et dødeligt våben' under et restaurantbesøg.

Ifølge Dicks daværende forlovede, Elisa Jordana, var der tale om en metalstol og offeret blev efterfølgende indlagt.

- Han kunne have dræbt ham, har Elisa Jordan sagt til podcasten Kermit And Friends.

Hun udtrykte ligeledes lettelse over, at Dick blev fængslet, da 'mange af de mennesker, der er omkring Andy, er farligere end folk i fængsel'.

Andy Dick i 2015 med sin datter Meg, som han ikke længere må komme i nærheden af. Polititilholdet gælder frem til 13. marts 2023. Foto: Ritzau Scanpix

Andy Dick er også flere gange blevet taget med stoffer og for at befamle kvinder. Og for at smide tøjet - både på en scene og en McDonald's. Og grundet et polititilhold skal han holde sig minimum 90 meter væk fra Lena Sved og deres to fælles børn, Meg og Jacob.

Han er efterhånden mindre kendt for for sit 'The Andy Dick Show', der kørte tre sæsoner på MTV frem til 2003. Han har også haft roller i 'Inspector Gadget', Zoolander', 'Old School' og 'Reality Bites' samt optrådt i den amerikanske udgave af 'Vild med dans'.