Dick-pic på Instagram i seks timer: Hvordan kunne det ske?

I torsdags lagde Tommy Lee et dick-pic ud på sin profil på Instagram. Først efter seks timer blev det fjernet, og det får nu flere til at råbe højt

Sidste torsdag lagde Tommy Lee et billede op af sig selv på Instagram, hvor han var intet mindre end helt nøgen.

Billedet, der tydeligt viste hans mandligekønsorganer, var tilgængeligt på hans profil med over 1,5 million følgere i seks timer, før Instagram fjernede det.

Samme dag steg hans samlede antal følgere med over 100.000, skriver UNILAD.

Opslaget var et tydeligt brud på Instragrams regler, og derfor får det nu flere frustrerede brugere til at spørge: 'hvordan kunne det ske?'

Dobbeltmoralsk

Instagram er kendt for at have meget strikse retningslinjer, og for det meste er mediet også hurtige til at slette billeder, der indeholder nøgenhed, for som de skriver i deres fællesskabsregler:

'Visse personer i vores fællesskab kan være overfølsomme over for denne type indhold'.

Det har fået flere brugere til tasterne. Mange fordi de selv har oplevet at få fjernet et billede på Instagram.

En frustreret bruger skriver på Twitter:

'Okay, men seriøst, Tommy Lee kan vise sit skrammel i næsten syv hele timer, men kvinder får at vide det er et brud på reglerne, hvis man se deres brystvorter gennem deres trøjer... tal om dobbeltmoralsk.'

Denne bruger er ikke den eneste, der er frustreret. En anden skriver:

'Hvordan kan Tommy Lee poste et nøgenbillede på Instagram og Facebook og det er ikke taget ned, men min 'sideboob' bliver fjernet for retningslinjer/nøgenhed, jeg hader det her'.

Og hundredvis af andre brugere stemmer i.

Det er dog kun Instagram brugerne er sure på, da Twitter ikke har nogen regler om, at man ikke må poste billeder af sin egen nøgne krop på appen, og derfor er billedet stadig frit tilgængeligt på platformen.

Instagram har ikke kommenteret på sagen.

