Disney langer kraftigt ud efter Scarlett: Foruroligende!

Torsdag kom det frem, at den verdenskendte skuespiller Scarlett Johansson havde valgt at sagsøge Disney, fordi hun mener, at de har brudt hendes kontrakt i forbindelse med hendes rolle i Marvel-filmen 'Black Widow'.

Filmen blev nemlig udgivet på streamingtjenesten Disney+ samtidig med, at den blev udgivet i biograferne, og det var skuespillerinden ikke tilfreds med.

Ifølge hende havde hun nemlig i sin kontrakt skrevet under på, at filmen skulle have eksklusiv premiere i biografen. En detalje, der er vigtig for Johanssen, fordi hendes løn er baseret på, hvor godt filmen i sidste ende klarer sig i biograferne verden over.

Men den forklaring giver Disney ikke meget for, og i en officiel udtalelse langer de nu ud efter Scarlett Johansson, fordi hun har valgt at sagsøge dem midt i en pandemi.

- Søgsmålet er især trist og foruroligende med dens ufølsomhed for den forfærdelige og langvarige effekter af covid-19-pandemien.

- Disney har på alle måder levet op til Johanssons kontrakt og derudover har udgivelsen af 'Black Widow' på Disney+ med premium-adgang i den grad øget hendes mulighed for at tjene yderligere end de 20 millioner dollars, hun allerede har modtaget.

Scarlett Johansson spiller hovedrollen i Marvel-filmen 'Black Widow', som ifølge hende burde have haft eksklusiv premiere i biograferne. Foto: Zz/Strf/Star Max/Ipx/Ritzau Scanpix

Krænkede rettigheder

Den udlægning er Johansson dog bestemt ikke enig i.

- Det er ingen hemmelighed, at Disney frigiver film som 'Black Widow' direkte på Disney+ for at øge abonnenterne, siger John Berlinski, der er advokat hos Kasowitz Benson Torres, der repræsenterer Johansson i en officiel udtalelse.

- Men at ignorere kontrakterne for de skuespillere, der er ansvarlige for filmens succes, for at fremme en kortsigtet strategi, krænker deres rettigheder, og vi ser frem til at vinde i retten, siger han videre.

'Black Widow' indtjente hele 80 millioner dollars i biograferne i premiereweekenden i USA alene, mens den indtjente 78 millioner kroner i samme periode i udlandet.

På Disney+ har den indtil videre indtjent 60 millioner kroner.