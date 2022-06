Disney-skuespiller dømt: Ville lokke mindreårig til sex

Skuespilleren Stoney Westmoreland er blevet idømt to års fængsel

To år bag lås og slå.

Det er hvad skuespilleren Stoney Westmoreland, der er kendt som bedstefaderen Henry i hitserien 'Andi Mack' på Disney Channel, er blevet idømt. Det skriver TMZ.com.

Sigtelserne mod ham lød på, at han havde forsøgt at lokke en mindreårig til sex - en gerning der har en strafferamme på op til ti års fængsel.

Westmoreland har erklæret sig skyldig i en af de mindre anklager mod ham, og dommeren havnede altså på en straf, der betyder to år bag tremmer og ti års overvåget løsladelse.

Sex med 13-årig

Den nu 52-årige Westmoreland blev anholdt tilbage i 2018, da han forsøgte at have sex med en 13-årig.

Det var politiet i Salt Lake City i den amerikanske delstat Utah, der snuppede skuespilleren, der angiveligt var på vej i sin bil for at møde den mindreårige, da det lokale politi og en FBI-enhed arresterede ham.

Ifølge politiet havde Westmoreland sendt flere pornografiske billeder til den mindreårige samt spurgte til sex og nøgenbilleder.

Fyret

Da Disney Channel fik nys om sagen, blev Stoney Westmoreland fyret i samme sekund.

- Givet sagens natur og vores arbejde med mindreårige har vi fyret ham fra hans rolle i serien, og han vil ikke komme tilbage, sagde en talsperson fra Disney Channel den gang.

Ud over sin rolle som bedstefaderen i Disney-serien 'Andi Mack' har Stoney Westmoreland spillet med i et utal af amerikanske serier - heriblandt 'Breaking Bad', 'Better Call Saul' og 'Gilmore Girls'.