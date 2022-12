Disney-stjerne anholdt igen-igen

'That's so Raven'-stjernen Orlando Brown er endnu engang kommet i politiets varetægt

Så er den gal igen.

Den amerikanske skuespiller Orlando Brown, der er bedst kendt for sin rolle Eddie Thomas i Disney-serien 'That's so Raven', er nemlig blevet anholdt for vold i hjemmet mod et familiemedlem eller en anden person.

Det skriver TMZ, som har fået Browns anholdelse bekræftet af en talsperson fra Lima Police Department i Ohio samt via dokumenter, der viser sigtelsen.

Ifølge mediet fik politiet en opringning om et slagsmål torsdag. Da ordensmagten nåede frem til adressen, viste det sig at være Orlando Brown, der var indblandet. Han blev anholdt med det samme.

I skrivende stund er det uklart, hvem der ringede til politiet. Ifølge TMZ har Orlando Brown været i Ohio i over en måned.

Sådan så Orlando Brown ud, da han blev anholdt tilbage i 2018. POLITIFOTO

Vold mod en partner

Det er altså ikke første gang, at 35-årige Orlando Brown er blevet anholdt.

Skrues tiden tilbage til 2018, blev politiet tilkaldt til skuespillerens lejlighed, hvor der ifølge politiet havde været et ophedet skænderi mellem Brown, hans kæreste og hans svigemor.

Da ordensmagten så tjekkede deres system, poppede der en aktiv arrestordre op for både Orlando og hans svigermor.

Ifølge TMZ stammede arrestordren for Orlando Brown fra 2017, hvor han slog sin kæreste på en parkeringsplads ved en politistation i Torrance.

Han blev derfor taget med af politiet for at udøve vold mod en partner, for at modsætte sig anholdelsen og for at have stoffer på sig.

