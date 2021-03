Disney-stjerne er blevet mor

Den 35-årige amerikanske skuespiller Ashley Tisdale er blevet mor til sit første barn.

Det fortæller hun i et opslag på Instagram.

'Jupiter Iris French ankom til jorden 23. marts 2021', skriver hun i opslaget.

Faren til datteren, som altså har fået navnet Jupiter Iris, er komponisten Christopher French, som Ahsley Tisdale har været gift med siden 2014.

I kommentarfeltet til opslaget kan man se, at flere af stjernens kolleger allerede været ved tasterne for at ønske tillykke.

Det er blandt andre de to skuespillere Emma Roberts og Lea Michele.

Ashley Tisdale er bedst kendt for sine roller i Disney Channel-serien 'Zack og Codys søde hotelliv' og 'High School Musical'-filmene.

Hun har desuden haft flere mindre roller i serier som '7th Heaven' og 'Beverly Hills, 90210', lagt stemme til en lang række Disney-serier og medvirket i 'Sons of Anarchy' og 'Scary Movie 5'.