Dj: Det er faktisk ret hårdt!

I med USB-stikket og op i luften med hænderne!

Det er en almindelig kendt fordom, at arbejdet som dj er lidt af en badeferie i forhold til det job 'ægte' hårdtarbejdende rock- og popstjerner udfører, når de spiller op til dans og headbanging på alverdens scener.

Nu fortæller en af verdens mest succesfulde dj's - franske David Guetta - at han er ved at være godt og grundigt træt af at høre på, at han skulle være kommet sovende til sin succes og formue.

David Guetta mangler ikke noget - bortset fra respekt fra sine teenagebørn. Foto: Ritzau Scanpix

Tilsyneladende har selv ikke hans børn forståelse eller respekt for hans arbejde, siger den 55-årige 'When Love Takes Over'-hitmager, der er far til sønnen Tim på 18 og datteren Angie på15, ifølge Contact Music og Yahoo News.

- Mine børn joker, når de gerne vil have penge til at købe noget. 'Kom nu far, du skal jo bare smide hænderne op i luften i fem minutter, så kan du betale for det, siger han og tilføjer:

- Jeg tænker, helt ærligt, det er så fornærmende. I aner intet om alt det, der ligger bag de penge, jeg tjener'.

David Guetta menes at være god for mere end 150 millioner dollars og have en årsløn på cirka 30 millioner dollars.

I 2021 blev det rapporteret, at han havde solgt rettighederne til sin musik for et beløb mellem 100 og 150 millioner dollars.