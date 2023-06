Dobbelt oscarvinder død

Den dobbelte oscarvinder og i øvrigt tidligere Labour-parlamentsmedlem Glenda Jackson er død.

Den britiske skuespiller og politiker blev 87 år.

Det skriver flere internationale medier - herunder The Telegraph.

Hun døde efter kortvarig sygdom i sit hjem i Blackheath i det sydøstlige London, bekræfter hendes agent.

Glenda Jackson vandt en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle i 1970 for 'Women in Love', og tre år senere gentog hun kunststykket for sin præstation i 'A Touch of Class'.

Skuespillerinden valgte dog at blive væk fra begge oscaruddelinger. Hun har således tidligere udtalt, at branchens glitter og glamour samt det sociale netværk med andre skuespillere slet ikke tiltalte hende.

Senere gik hun ind i politik og var Labour-medlem i 23 år.

En yngre Glenda Jackson i 1976 till filmfestival i Cannes sammen med østrigske Helmut Berger, der døde i maj i år. Foto: Ritzau Scanpix

I 1992 blev hun valgt som parlamentsmedlem for Hampstead og Highgate, og hun var endda såkaldt Junior-transportminister fra 1997 til 1999 under Tony Blairs ledelse.

Selv om 87-årig var hun dog fortsat aktiv jobmæssigt på skuespillerfronten.

For ikke så længe siden blev hun færdig med optagelserne til filmen 'The Great Escaper', hvor hun spillede sammen med 90-årige Michael Caine. Filmen får premiere senere på året.

Glenda Jackson står noteret for 53 roller som skuespiller på filmsiden IMDB.