Dobbelt ramt af corona

For anden gang i løbet af kort tid må Khloé Kardashian isolere sig. Den 37-årige realitystjerne er ramt af corona igen.

Denne gang er det ikke kun hende selv, der er testet positiv for covid-19. Også hendes treårige datter, True, er smittet med corona.

Khloé Kardashian har valgt selv at informere om sygdommen på sine sociale medier. Både på en story på Instagram og på Twitter meddeler hun, at hun er coronaramt og derfor er gået i isolation.

'Hej venner. Jeg vil fortælle jer, at True og jeg er testet positiv for covid', skriver Khloé Kardashian, der ved, at virussen betyder, at hun kommer til at skuffe en del mennesker.

'Jeg har været nødt til at annullere flere aftaler, og jeg er ked af, at jeg ikke vil være i stand til at gennemføre dem', skriver hun.

Vaccineret

Hun håber, at hun slipper nådigt fra coronaen, da hun er vaccineret, men hun tager naturligvis ingen chancer, når det kommer til at undgå at bringe smitten videre.

'Jeg er heldigvis blevet vaccineret, så alt skal nok være ok. Vi vil være her i karantæne og følge gældende retningslinjer' slutter hun opslaget.

Tilbage i marts 2020 blev Khloé Kardashian smittet med corona-virus første gang, og hun fik covid-19 at føle, fortalte hun den gang i teaseren til 'Keeping Up with the Kardashians'.

- Jeg har lige fundet ud af, at jeg har corona, siger Khloe Kardashian i klippet.

- Jeg har opholdt mig på mit værelse. Det skal nok blive godt igen, men det var virkelig slemt i nogle dage.

Khloé Kardashian døjede med hoste, opkast, hovedpine, hede- og fryseture og rystelser, da virusen rasede i hendes krop.

Også Kim Kardashian, Kanye West og deres fire børn har været smittet med corona.

