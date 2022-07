'Doctor Who'-skuespiller død

Skuespilleren Bernard Cribbins er død i en alder af 93 år.

Det er hans familie, der bekræfter dødsfaldet, skriver BBC.

Bernard Cribbins karriere strakte sig over syv årtier. Han er blandt andet kendt for at have spillet Han Wilfred Mott, Catherine Tates bedstefar, i serien 'Doctor Who', der regnes for at være ikonisk i flere lande.

'Bernards bidrag til britisk underholdning er uden sammenligning. Han var unik, kendetegnet som en af de bedste fra sin generation, og vil blive savnet af alle, der havde fornøjelsen af ​​at kende samt arbejde sammen med ham,' står der blandt andet i en officiel udtalelse fra Gavin Barker Associates, der var agent for Cribbins.

Langt cv

Bernard Cribbins nåede i løbet af sin karriere at spille en masse roller. Den første registrerede var i 1956 i tv-serien 'The Black Tulip'. Han vil - foruden sin rolle i serien 'Doctor Who' - også blive husket for sin ikoniske rolle som karakteren Albert Perks i 'The Railway Children.'

Bernard Cribbins nåede ligeledes et hav af optrædener i børne-tv. Cribbins' stemme var blandt andet fast inventar i britiske stuer, takket være børneshows som 'Jackanory'.

Sidste år mistede Bernard Cribbins sin kone gennem 66 år.

Der er ikke meldt noget ud om dødsårsagen.

