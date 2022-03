Den kendte skuespillerinde Susan Lucci, 75, er lige nu i stor sorg.

Hendes mand og manager gennem mange år, Helmut Huber, er nemlig død, 84 år gammel.

Han sov ind mandag i Long Island, New York.

Det skriver familien i en officiel udtalelse.

'Han var en familiemand, en loyal ven, og han elskede dem (venner og familie, red.) meget højt', lyder det i en officiel udtalelse fra en repræsentant fra familien.

'Med en fantastisk humoristisk sans, en personlighed, der var større end livet, og en praktisk problemløsende tilgang til livet, levede han livet til fulde', lyder det videre.

Helmut efterlader sig sin hustru, Susan Lucci, og to sønner, to døtre, otte børnebørn og to oldebørn.

Susan Lucci er især kendt fra 'All My Children'. Foto: Rodin Eckenroth/Getty Images

Enormt tab for alle

I en erklæring via sin manager, Jessica Sciacchitano, lægger Susan Lucci ikke skjul på, at hun er ramt af stor sorg.

'Helmuts død er et enormt tab for alle, der kendte og elskede ham. Han var en ekstraordinær ægtemand, far, bedstefar og ven', lyder det i udtalelsen, der fortsætter:

'Familien beder om privatliv i denne ufattelig svære tid'.

Dødsårsagen er endnu ikke blevet offentliggjort, men familien har bedt om, at man donerer penge til American Stroke Association i stedet for at sende blomster i forbindelse med Helmut Hubers død.

Foto: Astrid Stawiarz/Getty Images

Helmut Huber blev født i 1937 og har hele sit arbejdsliv været en del af underholdningsbranchen, hvor han i mange år har arbejdet som manager, mens han ligeledes har været ceo for Pine Valley Productions.

Familien har den seneste tid været ramt af flere skelsættende begivenheder. Kun få måneder inden sin mands død var Susan Lucci indlagt på hospitalet for at gennemgå en hjerteoperation for anden gang.

I 2019 blev hun opereret i hjertet første gang, da hun pludselig blev ramt af hjertesvigt.

Susan Lucci er bedst kendt for sin rolle som Erica Kane i sæbeoperaen 'All My Children'. Her spillede hun med i alle episoder fra 1970 til 2011.