Død af corona

Den franske tv-personlighed Grichka Bogdanoff er død af Covid-19.

Han blev 72 år. Det skriver Independent.

Han blev indlagt på et hospital i Paris 15. december på intensivafdeling efter, han blev smittet med corona. Tirsdag døde han af komplikationer med corona.

'Omgivet af kærligheden til sin familie og sine kære døde Grichka Bogdanoff fredeligt for at slutte sig til sine stjerner," skrev hans familie i en erklæring sendt af hans agent.

En kilde tæt på Bogdanoff fortæller, at han ikke var blevet vaccineret. Tvillingen Igor Bogdanoff er også indlagt efter, han er blevet smittet med covid-19, han er heller ikke vaccineret.

Grichka Bogdanoff dukkede første gang op på tv i 1979 i science fiction-showet 'Temps X', hvor han også blev kendt i Frankrig for sit flotte udseende.

De blev kendt som flotte fyre på tv, men de har ændret deres udseende så markant, at det til sidst var svært at kende dem. Det kan du læse mere om her.