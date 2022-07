Død efter operation

Den berømte skuespiller Gregory Itzin er død i en alder af 74 år.

Skuespilleren døde fredag på grund af komplikationer under en akut operation, det bekræfter skuespillerens manager Lisa Gallant over for People.

- Gregory Itzin fik et hjertestop i 2015 under en 'Shakespeare' optræden, men kom tilbage til livet og fortsatte med at lave film og teater, siger Lisa Gallant, der fortæller, at han elskede at optræde.

Han var gennem 43 år gift med sit livs kærlighed Judie Itzin, og sammen har de to børn Wilke Itzin og Julia Itzin.

'Det er med et tungt hjerte, at jeg skriver, at min far Gregory Martin Itzin er gået bort, skriver Wilke Itzin på Instagram og fortætter:

'Jeg vil aldrig føle, at vi havde tid nok sammen. Jeg elsker dig, og jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre uden dig. Du var elsket af alle, og vi vil savne dig enormt.'

Gregory Itzin tilbragte sine sidste dage sammen med sin familie i midtvesten.

Gregory Itzin er bedst kendt for sin rolle Charles Logan i tv-serien '24 Hours Flat'. Men han har også optrådt i flere succesrige serier som 'Friends', NCIS' og 'Mentalist'.