Død legende efterlader kæmpe formue

Den berømte komponist og sangskriver Stephen Sondheim døde pludseligt i slutningen af november, kort efter han havde fejret thanksgiving med nogle venner.

I løbet af hans 91 år på jorden, nåede Stephen Sondheim at stå bag en lang række ikoniske sange. Blandt andet lavede han sangene til den ikoniske musical 'West Side Story', og han opnåede blandt andet både at vinde Grammy-statuetter, Tony-priser samt en Oscar.

Det er dog ikke kun en stor musikalsk arv, han efterlader sig. De mange succeser gjorde Stephen Sondheim til en yderst velhavende mand, viser nye retsdokumenter ifølge New York Post.

Hans formue lød på omkring 75 millioner dollar - hvilket svarer til små 494 millioner kroner. Formuen - og rettighederne til hans musik - overgår i første omgang til et såkaldt betroet bo.

Herigennem skal formuen fordeles mellem 20 personer - heriblandt hans mand, Jeffrey Romley, samt en række venner - og velgørende formål, der stod hans hjerte nær, ligesom der også skal stiftes fonden Stephen Sondheim Foundation i forbindelse med opgørelsen af boet.

Hans advokat, F. Richard Pappas, der også var manden, der offentliggjorde nyheden om dødsfaldet, og en unavngiven mand skal ifølge New York Post sørge for, at arven bliver fordelt, som Sondheim ønskede det ifølge det testamente, han efterlod.