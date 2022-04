Død rapper med på klub

På klubben Bliss Nighclub var rapperen Goonews lig sat frem til fuldt skue i søndags 3. april.

Klubben ligger i Washington D.C. Og rapperen, 24, kommer også fra et nærliggende område i delstaten Maryland, hvor han blev skudt og dræbt på et parkeringsplads 18. marts.

Hans familie tror, at han var offer for et røveri. Det skriver mediet TMZ.

Op i højden

Ifølge Goonews mor, Patrice, så var aftenen fuldstændig i rapperens ånd. Og dem som kritiserer arrangementet, skal bare 'blande sig helt uden om'.

Da moren mødtes med bedemanden, forklarede hun, at hun ikke ønskede, at folk skulle se ned på hendes søn. Og hun havde set andre steder, at man kunne sætte den afdøde op i højden på en platform.

Kronen, man kan se rapperen have på, var bedemandens idé. Goonew var angiveligt kendt som 'kongen af Maryland'.

Ifølge hans familie, var han altid festens midtpunkt, så de vidste, at han ikke ville have brudt sig om en normal gravøl.

Anede ikke noget

Klubben anede efter sigende ikke, at der ville være et lig til stede. De var blevet kontaktet af bedemanden, som ikke havde sagt noget om, at Goonew rent faktisk ville 'deltage' festen.

Ikke desto mindre har klubben modtaget en del kritik, og de er kommet med en undskyldning til dem, som føler sig krænket af hændelsen