Død som 39-årig: 'Vi er helt knuste'

Det var naturligvis en stor sorg for både familie og venner, da den 39-årige sanger Sarah Harding tabte kampen mod kræft.

Efter den følsomme besked fra Sarahs mor på Instagram, har flere af bandmedlemmerne i 'Girls Aloud', som Sarah var en del af, også reageret på venindens død.

Nicola Roberts har på Instagram skrevet en tekst til et billede af de to kvinder sammen.

'Jeg er fuldstændig knust, og jeg kan ikke acceptere, at denne her dag er kommet. Mit hjerte gør ondt, og jeg har tænkt på alt det, vi har været igennem. Der er så mange ting at sige, og det virkede egentlig for personligt at gøre det her (på sociale medier red.), men så kom jeg i tanke om, at vi jo er flere, der er kede af det', skriver hun.

Også medlemmet Nadine Coyle har skrevet om Sarah Harding på Instagram.

'Jeg er fuldstændig knust. Jeg kan ikke beskrive, hvordan jeg har det med denne her kvinde, og hvad hun betyder for mig. Jeg kender så mange, der føler sådan her. For nu sender jeg meget kærlighed til jer', lyder det.

Sarahs død blev annonceret af hendes mor på Instagram.

'Det er med stor sorg, at jeg i dag kan dele nyheden om, at min smukke datter Sarah desværre er død. Mange af jer kender til Sarahs kamp mod kræft, og at hun kæmpede så hårdt imod sin sygdom indtil det sidste', lød det i opslaget.

Gennembrud i popgruppe

Sarah Harding fik sit gennembrud i 2002 som medlem af popgruppen Girls Aloud, der var et produkt af det britiske tv-show 'Popstars: The Rivals'.

Girls Aloud opnåede enorm popularitet i Storbritannien og havde 20 singler i træk, som gik ind på top ti på hitlisten - fire gik helt til tops.

Bandet blev opløst i 2013, men havde angiveligt planer om at lade sig gendanne.

Sarah Harding har også arbejdet som skuespiller og model.