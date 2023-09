Døde 99 år gammel: Her er dødsårsagen

Bob Barker, der var vært på programmer som 'The Price Is Right' og 'Truth or Consequences', blev 99 år gammel

En af de største personligheder i amerikansk tv-historie gik i sidste måned bort.

Den 99-årige Bob Barker, som især var kendt fra programmet ’The Price Is Right’ er død, fortalte Roger Neal, der i flere år var talsperson for den folkekære tv-vært.

Og nu er der nyt om, hvorfor den 99-årige tv-legende måtte herfra. Det skriver TMZ, der er kommet i besiddelse af Barkers dødsattest.

Her kan man læse, at det var Alzheimers, der tog livet af den aldrende vært.

Ifølge mediet stod Bob Barker aldrig åbent frem med sin sygdom, hvorfor man selvsagt ikke ved, hvor længe han har kæmpet med sygdommen. Ifølge dødsattesten skulle der dog have været tale om flere år.

Det er svært at sige amerikansk underholdnings-tv uden at sige Bob Barker. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Annonce:

På skærmen i et halvt århundrede

Bob Barker startede i tv-branchen i starten af 50’erne, inden han blev vært på det populære ’Truth or Consequences’ i 1956. Mere end 50 år senere kunne han takke af som vært i ’The Price Is Right’ i 2007, da han gik på pension. Her blev det til i alt 51 sæsoner.

I 2013 blev Bob Barker spurgt, hvad han savnede mest ved at være vært på The Price Is Right af Parade Magazine.

- Pengene. Men det er ikke det eneste. Jeg savner også de mange menneske, sagde han dengang.