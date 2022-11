Døde for 25 år siden: Nu langer søster ud efter Helena

Tirsdag er det 25 år siden, INXS-stjernen Michael Hutchence blev fundet død på sit hotelværelse.

Det var på værelse 524 på det luksuriøse Ritz Carlton i Sydney, at politiet klokken 11.50 fandt den nøgne sanger død - bare 37 år gammel.

Ifølge myndighederne var dødsårsagen selvmord, men rygterne begyndte hurtigt at svirre om, at Hutchence, der havde det antidepressive middel Prozac i blodet, da han døde, var omkommet som følge af en farlig sexleg.

I anledning af årsdagen for dødsfaldet har Michael Hutchences søster, Tina Hutchence, givet et længere interview til den engelske avis The Sun.

Her langer hun ud efter danske Helena Christensen, som Michael Hutchence var kæreste med i fra 1992 til 1996.

I mange år har 53-årige Christensen båret rundt på en hemmelighed om sin ekskæreste. Først i 2019 i forbindelse med dokumentarfilmen 'Mystify: Michael Hutchence', der er instrueret af Richard Lowenstein, fortalte hun, at Hutchence pådrog sig en hjerneskade under deres forhold.

Helena Christensen og Michael Hutchencen på Midtfynsfestivalen. Foto: Mads Winther

Ikke en gang hans nærmeste familie kendte til historien om, at Michael Hutchence i 1992 blev overfaldet af en dansk taxachauffør midt i København og faldt og slog hovedet alvorligt.

Faldet var så voldsomt, at sangeren fik en revne i sit kranium og mistede lugtesansen på grund af ødelagte nerver. Samtidig ændrede hans personlighed sig, og Hutchence fik hidsige raserianfald.

Hendes pligt

At Hutchences nærmeste familie og venner ikke blev informeret om hjerneskaden, plager stadig hans søster.

- Jeg ved, at Michael var så glad for Helena, og der var et tidspunkt, hvor jeg ikke kunne forestille mig, at de ikke var sammen, siger hun og fortsætter.

- Jeg blev vred, da jeg første gang hørte om overfaldet, siger Tine Hutchence med henvisning til den tre år gamle dokumentarfilm.

- Min første tanke var, at han døde for mange år siden. Hvorfor siger hun først noget nu?, spørger hun.

- Jeg følte, at det var hendes pligt at sige noget til familien. Der var alle de her forfærdelige historier om Michael, efter han døde, så det var forkert af Helena, at hun ikke fortalte os om hjerneskaden. Hun var meget tæt med vores forældre og kunne sagtens have rakt ud til dem, siger Tina Hutchence til The Sun.

Michael Hutchence havde hang til smukke kvinder. Ud over danske Helena dannede han gennem tiden par med Kylie Minogue og Paula Yates. Foto: Agent/Alpha/Shutterstock

Michael Hutchences aggressive og udadreagerende adfærd gik også ud over medlemmerne af INXS - blandt andet under indspilning af albummet 'Full Moon, Dirty Hearts'.

Dengang fik frontmandens hang til damer, alkohol og stoffer skylden for de turbulente forhold i bandet. Heller ikke medlemmerne af INXS kendte til Michael Hutchence hjerneskade.

Helena Christensen var en af de smukke kvinder, INXS-frontmanden dannede par med. Foto: Coco De Mer