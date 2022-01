Dødsårsag afsløret

Skuespiller Betty White døde af en blodprop, som hun blev ramt af seks dage forinden sin død.

Det fremgår som den officielle dødsårsag i hendes dødscertifikat, skriver CNN, der har set dokumentet.

Skuespillerinden døde i sit hjem i Los Angeles nytårsdag. Hun blev 99 år gammel.

Hun ville have fyldt 100 år 17. januar 2022. Samme dato bliver der afholdt et globalt film-event for at fejre hendes fødselsdag.

Filmen 'Betty White: 100 Years Young – A Birthday Celebration' bliver vist i 900 forskellige biografer og følger skuespillerens dagligdag og hendes passion for dyr i nød.

Betty White har været på skærmen i mere end otte årtier og er især kendt for sine rolle i 'Golden Girls' og 'The Mary Tyler Moore Show'.