Dødsårsag afsløret

Den legendariske skuespiller James Caan døde tidligere på måneden af et hjerteanfald og koronararteriesygdom, der er den mest almindelige hjertesygdom i USA.

Det fremgår som den officielle dødsårsag i hans dødscertifikat, det skriver TMZ, der har fået adgang til dokumentet.

James Caans dokumenter viser også, at han led af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL, red.) og hjertesvigt.

James Caan døde 6. juli i en alder af 82 år, på daværende tidspunkt var dødsårsagen ikke offentliggjort.

'Det er med stor sorg, at vi informerer om, at Jimmy døde om aftenen 6. juli,' lød det dengang i en besked på hans officielle Twitter-profil.

'Familien sætter pris på den store mængde kærlighed og de dybtfølte kondolencer, men vi beder om, at I fortsætter med at respektere deres privatliv i denne svære tid'.

Den berømte skuespiller er formentlig bedst kendt for sin rolle som Sonny Corleone i 'The Godfather' - en rolle, der fik ham nomineret til både en Oscar og en Golden Globe for bedste mandlige birolle. Han genoptog kortvarigt rollen i 'The Godfather II' også.

