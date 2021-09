Dødsårsag offentliggjort

I nekrologen i The New York Times bliver det nu slået fast, præcis hvad der tog livet af film- og tv-stjernen Willie Garson

Siden nyheden om Willie Garsons død blev offentliggjort for tre dage siden, har der været spekuleret i den præcise dødsårsag.

Selv om det var almindelig kendt, at skuespilleren kæmpede mod kræft i bugspytkirtlen, var der nemlig ingen officiel melding om, hvorvidt det var præcis det, der i sidste ende kostede 57-årige Garson livet.

Nu er det imidlertid kommet frem i en nekrolog i New York Times, at det var netop den frygtede kræfttype, der var dødsårsagen.

'William Garson Paszamant - bedre kendt som Willie Garson - blandt sine mange fans og overalt i underholdningsbranchen er død i en alder af 57 år i sit hjem i Los Angeles. Årsagen var kræft i bugspytkirtlen,' står der i nekrologen.

Garson blev især kendt for sin rolle i serien 'Sex and The City'.

Her spillede han rollen som Carries Bradshaws homoseksuelle og modebevidste ven Stanford Blatch. Og det var ikke kun skuespil! Willie Garson var allerede bedste venner med Sarah Jessica Parker, før de begyndte indspilningerne sammen, og han har selv fortalt, at han mente, at deres tætte venskab også kunne ses på skærmen.

Ud over 'Sex and The City' spillede Garson med i et hav af roller i serier som 'NYPD Blue', 'White Collar' og 'Stargate SG-1', og desuden skrev Garson selv flere filmmanuskripter.

Han har spillet med i tre film fra de legendariske instruktører Farrelly-brødrene, som måske er mest kendt for deres kolossale komediehit 'Dum og dummere'.

Han var blandt andet med i en af deres andre komiske succeser 'Vild med Mary' med Cameron Diaz og Ben Stiller øverst på rollelisten.

Willie Garson var blandt de skuespillere, der blev kendt og berømt for deres medvirken i 'Sex and The City'. Se hvordan det er gået med de andre birolle-stjerner i fra serien her.