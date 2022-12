Dødsårsagen fastlagt: Skuespillerinde døde af infektion

Tirsdag blev det bekræftet, at den 55-årige skuespiller Sonya Eddy er død.

Det var Sonya Eddys nære veninde og skuespillerkollega Octavia Spencer, der bekræftede dødsfaldet på Instagram, og nu har en anden tæt ven fortalt det amerikanske medie TMZ om dødsårsagen.

Ifølge Sonya Eddys nære ven og producer-partner Tyler Ford blev skuespilleren opereret som planlagt 9. december og udskrevet igen 11. decmber.

Men allerede 15. december måtte hun tage retur til hospitalet, da hun blev dårlig igen. Her opdagede Sonya Eddys læger, at skuespillerinden havde fået en alvorlig infektion.

Tyler Ford fortæller videre, at hun mandag morgen blev lagt i respirator, da hendes infektion ikke kunne holdes under kontrol. Om aftenen døde skuespillerinden.

Et hav af roller

Sonya Eddy var en fast del af 'General Hospital', der startede tilbage i 2006. Hun nåede at optræde i 543 episoder af serien, hvor hun havde rollen som sygeplejersken Epiphany Johnson.

Ud over 'General Hospital' havde Sonya Eddy stribevis af andre roller.

Hun startede tilbage i 1995 i 'The Drew Carey Show' og fortsatte efterfølgende med at optræde i komedier og serier som 'Seinfeld', 'Patch Adams', 'Rita', 'Monk', 'Joan of Arcadia', 'CSI', 'Glee', 'Castle' samt 'Fresh Off The Boat'.