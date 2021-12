Dødsfald kom som et chok: Vidste intet om sygdom

'Sex and the City'-fans verden over fik sig i september et stort chok, da Willie Garson døde.

Skuespilleren, der i serien spillede hovedpersonen Carrie Bradshaws gode ven Stanford Blatch, blev 57 år og havde i en periode kæmpet mod kræften, der til sidst tog livet af ham.

Det var dog ikke kun for seriens fans, at nyheden kom som et chok. Også flere af skuespillerne var overraskede over, at han var syg. Det fortæller Chris Noth, der i serien spiller Mr. Big, i et interview med The Guardian.

- Nej, de fleste af os vidste det ikke. Sidste gang, jeg så ham, var på settet, og jeg ærgrer mig over, at jeg ikke rigtig havde mulighed for at tale med ham der, siger han og fortsætter med at hylde kollegaen:

- Han var ekstremt sjov. Der er ikke noget at sige, for det knuser mit hjerte. Det er trist for alle og for serien, for jeg tror, han ville have haft en virkelig stor rolle i historien. Men han kommer til at være med i det omfang, han filmede. Åh gud ...

Willie Garson blev 57 år. Foto: Willy Sanjuan/Willy Sanjuan

I stor tvivl

Chris Noth vender ligesom flere af de originale cast-medlemmer tilbage i spinoff-serien 'And Just Like That' 9. december, og det glæder han sig til.

I interviewet fortæller han, at han ikke kan huske noget fra de to efterfølgende film, men selve serien havde han masser af sjov med at lave. Alligevel var han i stor tvivl, da han blev spurgt, om han ville genoptage rollen som Mr. Big, fordi han følte, at han havde taget karakteren så langt, som han kunne trække.

Han skiftede dog mening efter flere samtaler med instruktør og manuskriptfortfatter Michael Patrick King.

- Det var en lang samtale, der fortsatte gennem pandemien. Han lyttede til mange af mine idéer, og vi fandt frem til at måde, jeg kunne arbejde med det på, siger Chris Noth.

