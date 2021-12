Dømt: Det hele var løgn

Den amerikanske skuespiller Jussie Smollet, kendt fra serien Empire, blev torsdag fundet skyldig i at iscenesætte et racistisk homofobisk overfald mod sig selv

I januar 2019 blev Jussie Smollet overfaldet af to mænd på åben gade.

Han fortalte politiet, at de havde brugt homofobiske tilråb, havde hældt blegemiddel udover ham og slynget en løkke om halsen på ham.

Politiet efterforskede sagen og nåede frem til, at den amerikanske skuespiller selv havde iscenesat overfaldet. Torsdag 9. december blev han fundet skyldig i netop dette ved retten i Cook County Chicago.

Ifølge CNN blev Jussie Smollet mere præcist fundet skyldig i fem tilfælde af 'disorderly conduct', hvilket i dansk sammenhæng enten kan ses som, at man lægger hindringer i vejen for politiets arbejde, eller at man afgiver falsk forklaring eller anklage.

Skuespilleren har hele tiden stået fast på sin uskyld, og ifølge hans forsvarer vil de derfor appellere dommen.

Jussie Smollet uden foran retten med sin mor. Foto: Ritzau Scanpix

Trump

Smollet har hyret to brødre, som han arbejdede sammen med på serien Empire til at overfalde ham. Ifølge brødrene betalte Smollet dem 3500 dollars eller 23.000 danske kroner. De fik instrukser om, at de skulle bruge homofobiske og racistiske tilråb samt slynge en løkke om halsen på ham. Overfaldet skulle desuden finde sted nær et overvågningskamera.

Da Smollet anmeldte overfaldet fortalte han til politiet, at det var Trump-støtter, der havde angrebet ham.

Smollet har gennem hele sagen stået fast på, at der ikke var tale om en iscenesættelse, at brødrene var løgnere og at deres forklaringer var 100% falske.

Jussie Smollet er kendt for sin rolle i TV-serien Empire. Han er ikke længere med i serien. Foto: Ritzau Scanpix

Ville have sympati

Det har forsvareren også argumenteret for. Og forklaret, at de to brødre har fundet på historien, så de kunne afpresse skuespilleren for 1 million dollars.

Den forklaring fandt juryen ikke troværdig, og Smollet blev altså fundet skyldig. Hvad straffen bliver, og om der appelleres, ventes stadig.

Anklageren mener, motivet er, at Smollet ville fremme sin karriere gennem sympati.