Dømt for grove påstande: Verdensstjerne får millionerstatning

Det koster kendisbloggeren Tasha K et millionbeløb, at hun bragte række - ifølge retten - falske påstande om rapperen Cardi B.

Det skriver flere medier - heriblandt Billboard.

Tasha K, der i virkeligheden hedder Latasha Kebe, var blevet trukket i retten af rapperen i 2019, fordi hun i en række videoer blandt andet havde påstået, at Cardi B havde onaneret med ølflasker på scenen, da hun arbejdede som stripper.

Desuden påstod Tasha K, at Cardi B havde været sin mand, rapperen Offset, utro, tidligere havde været prostitueret og afhængig af hårde stoffer.

Cardi B fortalte i retten, hvor knust hun havde været over de falske påstande, og hun sagde blandt andet, at det kun kunne været et ondt menneske, der sagde den slags.

Indrømmede løgne

Tasha K indrømmede ifølge Billboard under retssagen, at hun godt vidste, at det var løgn, da hun bragte de grove beskyldninger. Senere i retssagen forsøgte hun dog at trække den indrømmelse tilbage, da hun blev udspurgt af sine advokater.

Juryen valgte at støtte Cardi B efter den to uger lange retssag. Tasha K er i første omgang blevet dømt til at betale 8,2 millioner kroner til rapperen. Beløbet kan stige senere tirsdag, hvis hun også bliver dømt til at betale begge parters omkostninger.

Sagen kan fortsat ankes, men det vides ikke, om Tasha K har tænkt sig at gøre det.

'Min mand, mine advokater og jeg har kæmpet virkelig hårdt. Jeg vil gerne takke dem alle for deres mange arbejdstimer og søvnløse nætter,' skrev Tasha K kort efter dommen på Twitter.