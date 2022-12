Dømt til milliard-erstatning: Kendt radiovært helt på røven

Den kontroversielle radiovært Alex Jones har erklæret sig personligt konkurs.

Det skriver Bloomberg og Reuters.

Nyhedsbureauet oplyser, at Alex Jones indgav en såkaldt chapter 11-erklæring fredag. Det betyder kort sagt, at han har søgt om konkursbeskyttelse fra de kreditorer, han skylder penge.

Til retten har han meddelt, at han har en formue på mellem 1 og 10 millioner dollars (7,1 og 71,1 millioner kroner) og en gæld på mellem én og ti milliarder dollars (7,1 og 71,1 milliarder kroner).

Spredte løgne

Gælden stammer fra en en række retssager, hvor der er faldet domme tidligere i år.

Her blev konspirationsteoretikeren dømt for at have ytret en række konspirationsteorier om Sandy Hook-skolemassakren fra 2021. 20 elever og seks lærere blev dræbt i tragedien, men Alex Jones fortalte igen og igen sine mange millioner følgere, at det hele var iscenesat i et forsøg på at få en strammere våbenlovgivning.

I alt er han blevet dømt til at betale mere end 10,5 milliarder kroner i erstatning til ofrenes efterladte.

De penge har han altså ikke.

Alex Jones har dog ikke holdt lav profil, siden han blev dømt. Så sent som tidligere på denne uge skabte hans show 'InfoWars' igen overskrifter, da rapperen Kanye West gæstede programmet.

Denne gang var det dog ikke Alex Jones selv, der kom med kontroversielle ytringer. I stedet valgte West at gøre det klart igen og igen, at han godt kan lide nazister og Adolf Hitler.