'Dollars'-stjerne død

Michael Nader, der blandt andet er kendt fra 'The All My Children' og 'Dollars', er gået bort i sit hjem i Californien.

Tv-stjernen døde af en uhelbredelig form for kræft og blev dermed 76 år.

Det beretter hans kone Jodi Lister, i en erklæring til Michael Fariman Tv. Det skriver Metro,

- Med et tungt hjerte deler jeg nyheden om min elskede, Michael, der er død. Vi havde 18 vidunderlige år sammen med de mange hunde, vi plejede og adopterede.

Hun fortæller endvidere, at Michael Nader var meget begejstret for at genoptage kontakten til sine tidligere venner fra 'Dollars' under en virtuel begivenhed, hvor skuespillerne forsøgte at indsamle midler til coronaforskning.

- Han var en smuk og fascinerende mand med mange talenter og færdigheder. Jeg vil savne ham for altid.

Den nu afdøde skuespiller efterlader sig sin kone, datteren Lindsay og barnebarnet Juniper.