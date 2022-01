Dolly afslører: Sådan holder man i 56 år

Musikere er berømte og berygtede for at skifte ægtefællen ud oftere, end der kommer nye strenge på guitaren. Men ikke Dolly Parton.

Den barmfagre sangerinde har holdt fast i sin Carl Dean i hele 56 år - og parret er stadig sammen.

I et nyt interview løfter Parton noget af sløret for, hvordan de har båret sig ad. Og løsningen er ret simpel - især hvis den huskes og udføres i praksis.

Dolly Parton og Carl Dean aftalte for adskillige år siden, at de ikke ville skændes, og det har de holdt fast i, fortæller hun til Hollywood Life.

- Man vil ikke starte et skænderi. Vi lavede den regel for flere år siden, at vi aldrig ville skændes. Når man først starter på det, kan det blive en vane, der fortsætter, siger 76-årige Parron i interviewet.

Mens hun har været i mediernes søgelys gennem hele deres ægteskab, har Carl Dean holdt sig så langt fra spotlightet som overhovedet muligt.

Lige der er de som nat og dag, men derudover er de enige i stort set alt andet. Også ting som andre ægtepar kan bruge oceaner af tid på at diskutere.

- Vi er meget kompatible - vi kan begge lide temperaturen på samme måde i huset. Der er mange andre ting, som andre par skændes om - som klimaanlægget eller varmen, eller sådan noget, siger hun.

Dog erkender sangerinden, at ikke alt er en dans på roser mellem parret, der i år kan fejre 56 års bryllupsdag.

Når tingene spidser lidt til, tager de en kort pause fra hinanden og bruger i øvrigt humor til at komme videre, for som hun siger, så er det bedre at more sammen end at vinde et skænderi.

- Vi er gode venner. Vi har det godt. Vi har meget respekt for hinanden, og vi er bare gode partnere, siger Dolly Parton.