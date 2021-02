Dolly Parton: Nej tak til statue

Hvis det står til Dolly Parton, skal der ikke opstilles en statue af country-dronningen foran parlamentsbygningen i Dolly Partons hjemstat, Tennessee.

Der er ellers blevet fremsat et lovforslag af John Mark Windle, der er demokratisk medlem af Repræsentanternes Hus i Tennessee, om en statue af Dolly Parton for at ære hende.

I et opslag på Twitter skriver den 75-årige sanger, at hun er 'beæret' og 'ydmyg' over forslaget om en statue af hende, men at hun føler, 'at det ikke ville være passende at sætte hende på en piedestal på grund af omstændighederne verden rundt'.

Rørende gestus

Også nej til medalje

Tidligere på året kom det frem, at Dolly Parton også tidligere havde afvist at blive hædret, da hun fortalte, at hun havde takket nej til daværende præsident Donald Trumps tilbud om at blive modtager af 'Præsidentens Frihedsmedalje' - to gange.

Der fortalte hun, at der ikke lå politiske grunde bag beslutningen, men at på grund af først Dolly Partons mands sygdom og efterfølgende coronavirus, var det ikke muligt for hende at rejse.

Derfor forlod hun skærmen

Åben for statue senere

I sit opslag på Twitter udelukker Dolly Parton ikke muligheden for at få opstille en statue i hjemstaten senere - måske når country-dronning ikke er her mere.

'Hvis I stadig synes, jeg fortjener det, er jeg sikker på, at jeg ville stå stolt foran parlamentsbygningen,' skriver hun i opslaget.

Hun fortæller desuden, at hun vil forsætte med at prøve på at gøre staten stolt.

