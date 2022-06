Dommen er faldet: Ghislaine Maxwell skal 20 år i fængsel

Den 60-årige tidligere jetsetter Ghislaine Maxwell skal i fængsel i 20 år. Hun skal også betale en bøde på 750.000 dollars - 5,28 millioner kroner.

Det har retten i New York tirsdag aften dansk tid afgjort ved et retsmøde, hvor hun selv var til stede til at modtage dommen.

Maxwell blev i december kendt skyldig i at have hjulpet sin tidligere kæreste Jeffrey Epstein med at misbruge teenagepiger.

Mere præcist lød rettens afgørelse, at hun havde rekrutteret og manipuleret fire piger til at have sex med Jeffrey Epstein i perioden mellem 1994 og 2004.

Siden har hun siddet fængslet og afventet strafudmålingen, som altså nu er afgjort.

Anklagemyndigheden havde krævet mellem 30 og 55 års fængsel til Ghislaine Maxwell, mens hendes forsvarsadvokater argumenterede for, at hendes straf skulle være fire-fem år i fængsel.

- Maxwell var en voksen kvinde, og hun traf et valg uge efter uge i årevis om at begå forbrydelser med Jeffrey Epstein og at være hans højre hånd, som muliggjorde han forbrydelser. Disse valg var hendes, og de skal have seriøse konsekvenser, sagde anklager Alison Moe i retten.

Tre af Ghislaine Maxwells søskende Isabella, Kevin og Christine var mødt op for at støtte hende, men dommeren, Alison Nathan, fortalte i retten, at hun havde modtaget mindst ti støttebreve fra venner og familiemedlemmer til den tidligere jetsetter forud for dommen.

Ghislaine Maxwell selv undskyldte til ofrene, inden dommen faldt og sagde, at hun havde stor empati med dem.

- Jeg tror, Jeffrey Epstein narrede alle omkring ham. Hans ofre så ham som en mentor, ven og elsker. Jeffrey Epstein skulle have stået foran jer. I 2005. I 2009. Og igen i 2019. Men i dag er det mig, der bliver dømt. Jeg undskylder for den smerte, I har oplevet, sagde hun ifølge Sky News i retten.

Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein havde et tæt forhold, hvor hun hjalp med at skaffe kvinder, der kunne have sex med den nu afdøde finansmand. Foto: Ritzau Scanpix

En lang række af Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epsteins ofre var til stede i retten i dag for at overvære domsafsigelsen. Brad Edwards, der er advokat for et af ofrene, håber, at dommen ikke bliver det sidste punktum i sagen. Det sagde han ifølge NY Post, da han blev spurgt, hvad han tænker om, hvorvidt andre har været involveret.

- Lad os håbe, de bliver de næste mål. Hvis vi har noget at skulle have sagt, så bliver de, sagde han og tilføjede, at han havde bestemte personer i tankerne, men at han ikke ville nævne dem.

En lang række kendte og magtfulde personer er på rygtebasis blevet sat i forbindelse med Jeffrey Epstein, siden finansmanden blev anholdt. Blandt andre har Bill Gates holdt en række møder med Epstein - noget han siden har kaldt en kæmpe fejl.

Jeffrey Epstein døde i 2019 i fængslet, inden han nåede at få sin dom i sagen. Den officielle forklaring på hans død er, at han tog livet af sig selv.

Året efter udgav Netflix dokumentarserien 'Jeffrey Epstein: Filthy Rich', hvor seerne kunne se, hvordan rigmanden udnyttede sin magt og rigdom til at begå en række seksuelle forbrydelser.

Ghislaine Maxwell var iklædt i blåt og med kort hår, da hun fik sin dom. Foto: Jane Rosenberg/Ritzau Scanpix

Sagen om Maxwell og Epstein har trukket tråde helt ind i det britiske kongehus.

En kvinde ved navn Virginia Giuffre har nemlig anklaget den britiske prins Andrew for at have voldtaget hende, da hun var 17 og blev kontrolleret af Jeffrey Epstein.

Sagen er endt med, at prinsen har indgået et forlig med Virginia Giuffre, og den har også ført til, at han har mistet sine militære titler og protektorroller.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ghislaine Maxwell optrådte utallige gange på den røde løber med adskillige rige og berømte venner, men pludselig var hun som sunket i jorden, og særligt ét billede var med til at lede politiet på vildspor. Se det her.